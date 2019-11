3 novembre 2019- 13:04 Lega: Salvini, 'grazie Ruini, voce della Chiesa in difesa valori'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Grazie al Cardinale Ruini, porta la voce di quella parte di Chiesa che chiede il dialogo persino con la Lega e con Salvini, perché dal punto di vista della difesa dei valori noi non molleremo mai. Così come non molleremo sul fatto che chi viene in Italia deve avere il permesso, i documenti, è sacrosanto accogliere chi scappa dalla guerra, ma in Italia non c'è casa e lavoro per tutti. Ringrazio Ruini". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook dalle montagne del Trentino.