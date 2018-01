LEGA: SALVINI, L'AMORE FA BENE, DROGARSI MAI

16 gennaio 2018- 09:34

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "L'amore fa bene, drogarsi no, mai". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Radio anch'io', tornando sulla proposta lanciata ieri di riapertura delle cosiddette case chiuse e rispondendo a chi gli contesta di essere invece contrario alla liberalizzazione delle droghe definite leggere."Oggi la prostituzione è gestita dalla criminalità organizzata -sottolinea il leader del Carroccio- sia per uomini che per donne. Possiamo dire mi lavo la coscienza, faccio finta di nulla, lascio che siano in mezzo ad una strada a vendere il loro corpo senza controlli, senza garanzia igienico-sanitaria, economica, previdenziale. Oppure faccio come fanno gli austriaci, gli svizzeri, i tedeschi, i belgi, gli olandesi. Quindi o sbaglia tutto il resto del mondo che mette delle regole, dà delle garanzie e lascia liberi i lavoratori, senza giudizi morali di fare un lavoro che esiste da duemila anni, che preferisco sia controllato, organizzato, sanitariamente tutelato e anche tassato. C'è chi sceglie per soldi di prostituirsi, invece di fare l'insegnante, il poliziotto, il muratore, il giornalista".