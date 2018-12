7 dicembre 2018- 18:21 Lega: Salvini, mi piaceva Berlinguer e rivedo discorsi Moro e Almirante

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - “Enrico Berlinguer mi piaceva molto, molto. Ogni tanto vado su YouTube a guardare non solo Berlinguer, anche Moro e Almirante. Idee diverse, ma una passione che invidio”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite dell'ultima puntata di 'Accordi & disaccordi' condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda stasera alle 22:45 sul Nove. “Mi danno sia del fascista che del comunista. E’ vero -ha aggiunto il ministro- che all’inizio della mia carriera, al liceo, ero considerato un comunista padano. Se tra i 16 e i 18 anni non sei un po’ rivoluzionario…".