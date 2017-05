LEGA: SALVINI, NON CACCIO BOSSI, GLI SONO GRATO MA NON NOSTALGICO DI ARCORE

28 maggio 2017- 12:33

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Se Umberto Bossi vuole lasciare la Lega "io non caccio fuori nessuno e porto gratitudine e riconoscenza nei confronti di chi ha fatto tanto in passato svegliando tanta gente me compreso. Quindi mi auguro che non succeda". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24."Detto questo -aggiunge- se non gli piaccio io, se non gli piace la Lega, se ritiene che da Roma in giù debba sprofondare tutto quanto, se ritiene che l'euro vada bene, che la Merkel sia brava, che l'immigrazione non sia un problema, farà le sue scelte, non è che io possa costringere nessuno a fare niente controvoglia". "Siamo un movimento aperto, libero: vedevo i sondaggi di questa settimana, mai così forti, mai con così tanti sindaci bravi sul territorio, stiamo crescendo, vorrei provare a cambiare in meglio questo Paese per i nostri figli. Se qualcuno è rimasto fermo 10, 15, 20 anni fa cosa debbo fare? Se qualcuno ha nostalgie della Lega piccolina che va ad Arcore a chiedere per favore a Berlusconi qualche accordo o qualche ministero, non è una nostalgia mia", conclude Salvini.