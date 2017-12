LEGA: SALVINI, NON MI RITENGO EREDE DELLA DESTRA

9 dicembre 2017- 13:18

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "No, non mi ritengo erede della destra, ho grande rispetto per la storia della destra italiana che fu e che Fini ha interrotto miseramente, io penso che sia sempre meno sensata la distinzione destra sinistra, ormai la distinzione è tra chi difende i propri territori, le proprie autonomie, il proprio Paese e chi invece è servo della globalizzazione, delle direttive europee e dell’immigrazione fuori controllo”. Lo ha dichiarato in una intervista a Radionorba il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi in Puglia per presentare, a Foggia, un libro dedicato a Salvatore Tatarella. “Penso – ha aggiunto Salvini - che abbiamo modernizzato un messaggio come quello di Tatarella che era assolutamente efficace e fondato”.