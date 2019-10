24 ottobre 2019- 14:19 Lega: Salvini, 'non posso permettermi di comprarmi villa come Berlusconi'

Roma, (Adnkronos) - In Umbria "ci sono dei posti incantevoli" ma "non posso permettermi come Berlusconi di andare in una regione e comprarmi una villetta, anzi il villone". Lo ha affermato Matteo Salvini ospiti di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai.