22 maggio 2019- 21:38 **Lega: Salvini, 'perdono cristianamente se si può dire'**

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Perdono cristianamente, se si può dire, se qualche cardinale non si offende. Non credo sia un reato credere in Dio e se l'Europa riscopre i suoi valori cristiani che qualcuno ha tolto. Ognuno può credere il Dio che vuole, io credo che ci sia qualcuno lassù, che ci stia proteggendo, ci stia consigliando, spero che aiuti l'Europa a ritrovare la sua anima". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, mostrando alcuni Rosari che gli sono stati regalati.