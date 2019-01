19 gennaio 2019- 18:56 Lega: Salvini, 'piedi a terra e umiltà, dei sondaggi non mi fido mai'

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "Non guardiamo i sondaggi. Calma, umiltà, piedi ben piantati per terra, dei sondaggi non mi fido mai, nè quando sono buoni, nè quando sono meno buoni. Mi fido solo del contatto con la gente, della realtà". Così il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.