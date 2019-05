21 maggio 2019- 21:33 **Lega: Salvini, 'polemiche surreali su crocefisso e rosario'**

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Surreali le polemiche di questi giorni sul rosario e crocefisso. E' un disvalore credere che c'è qualcuno sopra di noi e chiedere la protezione di Maria. Qualcuno ha detto non si può parlare di Cristo, della Madonna.. ma stiamo scherzando?". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Io voglio andare in Europa per dare un futuro ai giovani ma anche per ridare orgoglio alle nostre tradizioni. Ringrazio i tantissimi uomini di Chiesa che mi dicono 'grazie'.