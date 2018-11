27 novembre 2018- 17:28 Lega: Salvini querela ex tesoriere Belsito (2)

(AdnKronos) - La querela depositata dall'avvocato della Lega è obbligatoria in base alla nuova legge: la denuncia consente di celebrare il processo dal momento in cui la magistratura non può più procedere d'ufficio per il reato di appropriazione indebita. L'ex tesoriere del Carroccio è imputato proprio per appropriazione indebita con Umberto Bossi e il figlio Renzo per aver usato i fondi del Carroccio per fini privati. Presentare la denuncia entro fine mese era dunque indispensabile per celebrare il dibattimento.