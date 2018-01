LEGA: SALVINI, RENZI BOCCIATO DAGLI ITALIANI, è IL PASSATO

22 gennaio 2018- 10:40

(AdnKronos) - Milano, 22 gen. "Renzi ha provato a governare per 1000 giorni e gli italiani l’hanno bocciato. Lui è il passato". Lo afferma il segretario della Lega Nord Matteo Salvini in visita al mercato di via Moretto da Brescia a Milano.