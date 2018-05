5 maggio 2018- 12:12 Lega: Salvini, sento tanta fiducia e conto di meritarla

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - "Grazie. Non credo mai ai sondaggi, ma sento in giro tanta fiducia e tanto affetto, conto di meritarli". Così il segretario della, Lega Matteo Salvini, in un post su Facebook, commenta il sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera che mostra una crescita del Carroccio dal 19,5% di due settimane fa al 21,2% di oggi.