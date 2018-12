7 dicembre 2018- 18:15 Lega: Salvini, sono antifascista e anticomunistra

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Sono contro tutti i totalitarismi. Quindi antifascista e anticomunista. Chi processa le idee, chi toglie il diritto alla libertà, non è un mio modello". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite dell'ultima puntata di 'Accordi & disaccordi', il programma tv realizzato da Loft produzioni e condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda sul Nove stasera alle 22:45. Perciò Casapound, aggiunge il ministro dell'Interno, "non sono il mio modello, come ritengo assurdo che ci siano ancora le falci con il martello in giro per l'Europa, poi ognuno fa quello che vuole".