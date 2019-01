2 gennaio 2019- 18:00 Lega: Salvini, su mia pagina Facebook siamo in tre milioni e trecentomila

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "Gli amici ormai sono diventati tre milioni e trecentomila in questa pagina Facebook. Siamo partiti in pochissimi e siamo diventati un popolo che continua a crescere, a ragionare, a discutere, a proporre e di questo vi ringrazio". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.