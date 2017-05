LEGA: SALVINI, UNITI NEL NOME DELLE DIVERSITà DA NORD A SUD

26 maggio 2017- 18:30

Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - "La scelta della Lega è quella che ho proposto: uniti nel nome del rispetto delle diversità da Nord a Sud. Oggi a Palermo, lunedì a Bari, Taranto e Lecce, presto in Abruzzo. Siamo partiti dalla periferie stamattina a Palermo e concludiamo questa giornata con la speranza". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nell'ultima tappa del suo tour palermitano a sostegno del candidato sindaco Ismaele La Vardera. Dopo una sosta al quartiere Zen stamani, il pranzo a base di street food palermitano in pieno centro e un incontro con simpatizzanti all'hotel San Paolo, Salvini ha fatto tappa all'albero Falcone, in via Notarbartolo, prima di lasciare il capoluogo siciliano.