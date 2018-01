LEGA: SOLIDARIETà A BOLDRINI DA CGIL, CISL E UIL DI VARESE

26 gennaio 2018- 12:49

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Solidarietà delle sezioni varesotte di Cgil Cisl e Uil alla presidente della Camera, Laura Boldrini, dopo che ieri a Busto Arsizio, il Movimento dei Giovani Padani di Busto Arsizio nel varesotto ha bruciato in piazza un fantoccio che ritrae le sue fattezze.I segretari generali, Umberto Colombo, Adria Bartolich, Antonio Massafra, rispettivamente di Cgil Varese, Cisl dei Laghi e Uil Varese, "condannano fermamente il gravissimo episodio, esprimono solidarietà alla terza carica dello Stato e preoccupazione per gli inaccettabili toni di intolleranza, in particolare in questo momento dove sono ancor più necessari da parte di tutte le forze politiche e le istituzioni, responsabilità e senso dello Stato".