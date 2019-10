24 ottobre 2019- 10:02 Lega: Urso, 'Conte attaccando Salvini non riporta serenità'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Il presidente Conte ha ritenuto di ricostruire la vicenda, lo ha ritenuto opportuno, ha detto, per portare serenità agli organi di sicurezza. Quello che a me appare strano è che nella stessa conferenza, in cui avrebbe dovuto portare serenità, ha ritenuto di attaccare il ministro degli Interni del suo precedente governo per attività svolte quando era ministro. Non mi sembra questo il modo migliore per portare la serenità". Lo ha affermato il senatore di Fdi Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir, ai microfoni di 'Radio anch'io', su Radiouno Rai."Il presidente del Consiglio Conte -ha aggiunto il parlamentare- ha ritenuto di fare una conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo la sua audizione al Copasir. In questi 16 mesi, in questa legislatura in cui io faccio parte del Copasir non è mai accaduto".