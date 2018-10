2 ottobre 2018- 12:18 Lega: vandalizzata nella notte sede Cogliate, in Brianza

Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Vetrine in frantumi e interni danneggiati nella sede della Lega di Cogliate, in provincia di Monza Brianza. A denunciare il fatto è il segretario provinciale della Lega di Monza e Brianza, Andrea Villa, definendolo "un atto di vandalismo senza precedenti, avvenuto quasi certamente nelle ore notturne". "Il grave atto intimidatorio -spiega Villa- avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, se pensiamo che tutti i lunedì sera la sede è luogo di ritrovo dell’abituale riunione settimanale degli iscritti e dei rappresentanti politici locali". Si tratta dell'"ennesima azione intimidatoria compiuta ai danni delle nostre sezioni da persone che non hanno nemmeno il coraggio di confrontarsi democraticamente, ma solo la vigliaccheria di compiere gesti vandalici nascosti dal buio delle tenebre". "Le intimidazioni di qualche esaltato -continua- non ci fanno paura, non ci fermano. Andiamo avanti più forti e determinati di prima in tutta la Brianza".