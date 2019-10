24 ottobre 2019- 09:12 Lega: Zingaretti, 'Conte ha ragione, inquietante che Salvini non spieghi'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "su Salvini ha ragione da vendere, perchè su fatti gravissimi denunciati da organi di stampa, da un ministro e da un leader politico ci si aspetta una versione, spiegare se è vero o non è vero, le sue ragioni. Ma il fatto che un leader politico, allora addirittura ministro degli Interni, si sia rifiutato di andare a riferire non in un bar ma nella Camera dei deputati penso sia abbastanza inquietante, anche perchè ogni giorno ne viene fuori una". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite della trasmissione di Rtl 102.5 'No stop news'.