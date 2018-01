LEGGE ELETTORALE: ARTINI, RICORSO RESPINTO FORSE PER CONTINGENZA TEMPI

31 gennaio 2018- 10:29

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo presentato tre ricorsi contro il Rosatellum bis, oggi c'è anche l'udienza de L'Aquila, poi si dovrà attendere quella di Roma". Più fiduciosi sugli altri due ricorsi, dunque? "Non è un discorso di fiducia, credo che la risposta contraddittoria" -il giudice di Firenze ha bollato come 'inammissibile' il ricorso per mancanza dei requisiti di 'urgenza e di strumentalità cautelare'- "sia motivata dalla contingenza dei tempi. Mi fido dell'analisi che faranno i giudici, aspettiamo di vedere cosa accadrà oggi e poi attendiamo Roma". Lo dice all'Adnkronos Massimo Artini, il deputato ex M5S, ora Alternativa libera, che ha presentato il ricorso contro la legge elettorale."Attendiamo anche il giudizio di merito - aggiunge - che abbiamo già richiesto, ed è la cosa importante da valutare", sottolinea, ricordando che il ricorso, a differenza di quello sul Porcellum "è stato fatto prima delle elezioni. Noi ci siamo mossi prima - spiega - per stanare eventuali profili di incostituzionalità prima che si andasse al voto, prima della formazione della Camere come invece - rimarca - avvenuto con la vecchia legge elettorale".