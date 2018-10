23 ottobre 2018- 18:23 Leghista si toglie una scarpa e sfregia le carte di Moscovici

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - L'Ue boccia la manovra italiana e l'eurodeputato leghista si vendica. Al termine della conferenza stampa in cui la Commissione europea ne ha dato l'annuncio, Angelo Ciocca ha prima preso le carte, lasciate sul tavolo da di Pierre Moscovici per poi togliersi una scarpa e usarla per 'sfregiare' i documenti. A pubblicare il video sui social, lo stesso Ciocca che rivendica con orgoglio l'azione su Twitter: "A Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese!!! L'Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ???".