LEGITTIMA DIFESA: ALFANO, RISPOSTA A PAESE, IRRESPONSABILE BLOCCARE LEGGE

5 maggio 2017- 08:28

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - L'approvazione alla Camera delle nuove norme sulla legittima difesa "rappresenta per Alternativa popolare un successo politico e fornisce una risposta alla domanda di sicurezza che viene dall’opinione pubblica. Al Senato ci impegniamo fin d’ora a migliorare il testo, per tenere anche fede all’alleanza di scopo con Idv che su questo tema sensibile ha raccolto le firme di due milioni di cittadini". Lo afferma il leader del partito, Angelino Alfano, in un'intervista al 'Corriere della Sera'."Non abbiamo accettato la logica di una legge pur che sia -aggiunge- e abbiamo fatto prevalere il buon senso per non lasciare il Paese al vociare inconcludente degli estremisti. Basterebbe leggere la norma per capire che vale a mezzanotte come a mezzogiorno. Il resto sono strumentalizzazioni. La sicurezza è una priorità"."Al punto in cui siamo sarebbe irresponsabile se qualcuno insabbiasse o facesse cadere il provvedimento. Dovrebbe risponderne a noi e soprattutto al Paese. Per Ap si tratta di una legge sulla quale ha assunto un impegno con i cittadini. A meno che non si spacchi il Pd -conclude Alfano- perché non dovremmo avere i voti" al Senato?