LEGITTIMA DIFESA: AVV. BONGIORNO, PASTICCIO GIURIDICO CHE NON CAMBIA NULLA

4 maggio 2017- 15:52

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - "Un pasticcio oscuro o una vera e propria trappola". Così l'avvocato Giulia Bongiorno definisce il ddl sulla legittima difesa che dopo l'ok della Camera passa ora al Senato. Una norma che il legale boccia completamente perché, spiega all'Adnkronos, "lascia intatti i paletti che limitano la legittimità della reazione. Resta ancora la precisa prescrizione che la vittima anche di notte deve dimostrare che ci sia un imminente pericolo", quindi "se non c'è la pistola alla testa resta tutto da dimostrare". La legge "è uno specchietto per le allodole che nasce dal tentativo di dare una risposta all'opinione pubblica che chiede un cambiamento" sul tema, ma "è un pasticcio giuridico. Il termine 'notte' non è concetto tecnico e le norme non devono essere indeterminate. Introduce una irragionevole disparità di trattamento visto che il pericolo può essere tale anche in orario diurno", sottolinea il legale che si dice certa che il ddl "sarà respinto al Senato o dormirà per i prossimi mesi oppure sarà bocciato dalla Corte Costituzionale". Per l'avvocato Bongiorno "In Italia non c'è un'adeguata sicurezza: non solo non ci difendono, ma ci impediscono anche di farlo da soli. Bisogna stabilire un diritto di reazione partendo dal principio per cui chi entra in casa di un altro per fare violenza o per rubare deve accettare le conseguenze ed è arrivato il momento di smetterla di fare processi alle vittime". Di fronte a un "ddl trappola che non ampia la legittima difesa, si dovrebbe riscrivere la norma che pecca di grossa approssimazione. Il testo della Lega Nord -conclude l'avvocato Bongiorno - mi sembra quello con maggiore nitidezza".