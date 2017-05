LEGITTIMA DIFESA: BERLUSCONI, LEGGE NON VA, PD MOSTRA SUOI LIMITI

6 maggio 2017- 13:52

Roma, 6 mag. (AdnKronos) - "Proprio su questi argomenti il governo del Pd dimostra tutti i suoi limiti". Ovvero, la sicurezza. Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato al Sindacato di Polizia LES in Calabria."La soluzione adottata dalla Camera nei giorni scorsi sulla legittima difesa -prosegue- è emblematica: pur facendo registrare qualche passo avanti grazie all’impegno di Forza Italia, che ha fatto approvare alcuni emendamenti migliorativi, non risponde alle paure e alle attese degli italiani, non tutela chi, essendo vittima, è stato costretto a difendersi, come ha potuto e come ha saputo".