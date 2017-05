LEGITTIMA DIFESA: BERLUSCONI, LEGGE NON VA, PD MOSTRA SUOI LIMITI (2)

6 maggio 2017- 13:53

(AdnKronos) - "Noi -prosegue Berlusconi- siamo sempre dalla parte delle persone per bene, che sono la stragrande maggioranza degli italiani di ogni regione, siamo dalla parte delle Forze dell’Ordine, che svolgono un lavoro prezioso con grande coraggio e abnegazione, nonostante i limiti di mezzi e di risorse con cui devono quotidianamente fare i conti, siamo con i cittadini che si difendono dalla criminalità quando vedono messa in pericolo la propria vita, i propri affetti, la propria integrità, i propri beni”."Dispiace dirlo, ma proprio su questi argomenti il governo del Pd che, secondo il leader Fi, "non tutela chi, essendo vittima, è stato costretto a difendersi, come ha potuto e come ha saputo. D’altronde quando un aggressore entra in casa lo stato ha già fallito. Non vogliamo certo il far west della giustizia fai da te, ma vogliamo un controllo del territorio efficiente in grado di conoscere i fenomeni criminali e di impedirli prima che vengano messi in atto". "Questo governo non ha la forza né la capacità di intraprendere azioni chiare e risolutive. L’azione politica della sinistra ha semmai favorito l’ingente arrivo di immigrati che sono andati ad alimentare quel sentimento di insicurezza che ormai pervade il paese". Da parte mia, conclude Berlusconi, "sarò sempre al fianco dei cittadini per bene, a fianco delle donne e degli uomini in divisa che vegliano sulla nostra sicurezza, sull’ordine pubblico, sulla legalità”.