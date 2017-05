LEGITTIMA DIFESA: BERLUSCONI, NO A 'FAI DA TE' MA FI CONTRO LEGGE DELUDENTE

3 maggio 2017- 18:59

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Noi non siamo certo per la difesa 'fai da te', ma di fronte al pericolo dev’essere garantito il diritto alla difesa. Il testo votato dalla maggioranza delude queste aspettative, non dà risposta al tema centrale del diritto alla difesa, lascia alla discrezionalità del giudice margini eccessivi". Per questo "in accordo con il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, ho espresso un parere contrario al disegno di legge in questione”. Lo annuncia Silvio Berlusconi, a proposito del testo sulla legittima difesa all'esame dell'Aula della Camera (segue)