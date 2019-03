6 marzo 2019- 19:32 Legittima difesa: Bernini, 'impegnati per rapida approvazione al Senato'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Il sì della Camera alla nuova legge sulla legittima difesa è un'ottima notizia, ora Forza Italia si impegnerà per una rapida approvazione al Senato". Lo assicura Anna Maria Bernini, capogruppo del partito al Senato. "La difesa in casa propria -aggiunge- sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Questa è una nostra battaglia da sempre, e viene finalmente approvato un punto fondamentale del programma presentato dal centrodestra. Una forza liberale non è mai per il Far West, ma garantire la propria sicurezza è un diritto, non una concessione: il cittadino paga le tasse perché sia lo Stato a svolgere questo servizio, ma non può mai perdere il diritto a garantire la propria sicurezza, quella dei propri cari e dei propri beni". "Troppo spesso queste vicende si sono trasformate in un vero e proprio calvario giudiziario per chi si è dovuto difendere, ora si volta finalmente pagina -conclude Bernini- con il riconoscimento pieno del diritto alla difesa".