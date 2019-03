6 marzo 2019- 20:42 Legittima difesa: Biancofiore, 'sacralità proprietà in Costituzione'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Grazie alla spinta e alla proposta di Forza Italia, che era molto più coraggiosa, il provvedimento sulla legittima difesa è stato finalmente approvato oggi a grande maggioranza dalla Camera, raccogliendo le ragioni e il favore del popolo italiano. Ma non basta, una legge ordinaria potrà infatti essere facilmente modificata da un nuovo Parlamento se non si ancora ad un necessario principio costituzionale. Pertanto, come annunciato oggi in Aula, Forza Italia andrà oltre affinché non si lascino spazi all’interpretazione. Già pronto infatti il mio disegno di legge costituzionale di modifica dell’articolo 42 della Costituzione per introdurre il principio della sacralità della proprietà privata, affinché per previsione costituzionale l’azzardo a violare il perimetro delle nostre mura domestiche, acquistato o locato con il frutto e il sacrificio del proprio lavoro, sia reato dando il diritto alla difesa dello stesso”. Lo annuncia la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore.