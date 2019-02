22 febbraio 2019- 18:28 Legittima difesa: Bongiorno a Md, 'nuova legge non impedisce indagini'

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "Vorrei rassicurare il presidente di Magistratura Democratica, Riccardo De Vito, che, in merito al provvedimento sulla legittima difesa in discussione in Parlamento, ha affermato: ‘una legge non può imporre di non indagare una persona: sarebbe inefficace e incostituzionale’". Lo dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno."La nuova legge è assolutamente in linea con la Costituzione e non impone affatto di non indagare. Al contrario il testo aiuterà i magistrati nelle indagini, perché traccia in modo chiaro i confini delle condotte lecite di chi si difende da un’aggressione. In uno Stato di diritto la certezza della giustizia è essenziale”.