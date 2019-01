10 gennaio 2019- 17:14 **Legittima difesa: Bongiorno, 'da Anm allarmi ingiustificati'**

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - “Sorprendono gli allarmi lanciati oggi, in relazione alla legge sulla legittima difesa all’esame del Parlamento, dal presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Francesco Minisci, perché del tutto ingiustificati e completamente disarticolati dalla realtà". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno."Il testo della norma, equilibrato e rispettoso della Costituzione, valorizza lo stato d’animo di chi viene aggredito ed è costretto a difendersi in una situazione di turbamento psicologico. Nulla a che vedere -prosegue Bongiorno- con una licenza ad uccidere. Mi conforta sapere, invece, che numerosi magistrati apprezzano il testo del provvedimento che, indicando in modo nitido la disciplina da seguire, eviterà decisioni ingiuste ed eterogenee”.