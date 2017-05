LEGITTIMA DIFESA: BONIFAZI, NON FACCIAMOCI COPRIRE DI RIDICOLO

5 maggio 2017- 13:48

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Non facciamoci coprire di ridicolo. La differenza tra notte-giorno non la capisce nessuno. La difesa o è #legittimadifesa sempre o non lo è". Lo scrive su twitter Francesco Bonifazi del Pd.