6 marzo 2019- 18:23 Legittima difesa: Carfagna, 'bene via libera, ma sia sempre Stato a difendere'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - “Bene l’approvazione della legge sulla legittima difesa alla Camera, è uno dei cardini del programma del centrodestra. Questa legge però non si trasformi in un alibi: è sempre lo Stato a dover garantire la sicurezza dei suoi cittadini". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota."Ci sono anche italiani che non intendono armarsi ma vogliono dormire sonni tranquilli - prosegue l'azzurra - sapendo che le Forze dell’Ordine sono sulle strade con le loro pattuglie, ben equipaggiate. La risposta alla percezione di insicurezza che si vive oggi in Italia non può essere quella dell’armatevi tutti, ma deve essere quella di uno Stato forte, presente, che assicura i criminali alla giustizia e protegge i suoi cittadini”.