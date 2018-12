5 dicembre 2018- 20:48 **Legittima difesa: Conte, legittima a certe condizioni**

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Il provvedimento sulla legittima difesa "tutelerà tutti perché comunque si tiene sempre conto, anche nella formulazione che sta venendo fuori dal percorso parlamentare, dell'esigenza di contemperare tutte le esigenze in gioco: le esigenze di difesa e le esigenza di tutela della vita umana". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos. Alla domanda se la difesa in casa propria sia sempre legittima, "è legittima a certe condizioni - replica il premier - quelle che sono precisate e verranno precisate nelle norme che modificheranno la vecchia disciplina".