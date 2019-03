6 marzo 2019- 16:29 Legittima difesa: Fornaro, 'arma distrazione di massa'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "La riforma della legittima difesa viene usata da Salvini e dalla Lega come un’arma di distrazione di massa. Il Parlamento è schiavo del contratto di governo nel silenzio assordante del gruppo del M5S". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera."Quello che il Parlamento sta approvando -aggiunge- è una legge manifesto della destra. Una legge che non risponde alle reali esigenze di sicurezza dei cittadini ma che semplicemente veicola questo messaggio: lo Stato non ce la fa a garantire la vostra sicurezza, fatevi giustizia da soli. I numeri ci dicono che il fenomeno dei processi per eccesso di legittima difesa è circoscritto a qualche decina di casi. La maggioranza per poche decine di casi prende a martellate a uno dei fondamenti della civiltà giuridica, quello della legittima difesa, trasformandolo in legittima offesa. Nel silenzio di un pezzo della maggioranza e nel silenzio più assoluto del ministro della Giustizia che non ha neppure ritenuto di essere in Aula oggi. Uno scempio che non avrà mai il nostro voto".