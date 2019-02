23 febbraio 2019- 18:56 Legittima difesa: Fornaro, 'nuova arma distrazione di massa'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "I dati dicono con chiarezza che non c’è alcun bisogno di una nuova legge sulla legittima difesa. Un tema che viene usato da Salvini e dalla destra come una nuova arma di distrazione di massa, funzionale solo ad accrescere la percezione di insicurezza". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro."Salvini e Di Maio continuano a comportarsi come se fossero ancora in campagna elettorale, mentre l’Italia avrebbe bisogno di provvedimenti per contrastare l’arrivo della recessione economica. La storia insegna che non si può governare all’infinito con la sola propaganda e gli italiani si renderanno conto molto presto che le armi di distrazione di massa servono solo a nascondere il nulla del Governo in politica economica", conclude Fornaro.