26 febbraio 2019- 16:23 Legittima difesa: Gelmini, 'incomprensibile ok Lega a rinvio'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - “Siamo contrari a rinviare sine die l’approvazione della legge sulla legittima difesa alla Camera. Ci domandiamo, inoltre, come la Lega, che ha il suo leader in Matteo Salvini che va giustamente a trovare in carcere persone innocenti non tutelate dallo Stato, possa chiedere il rinvio di questo provvedimento. Tutto ciò è incomprensibile. Noi ci opponiamo e chiediamo che quest’aula analizzi finalmente il diritto alla difesa”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio.