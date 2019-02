25 febbraio 2019- 18:36 Legittima difesa: Gelmini, 'no rinvii, maggioranza risolva problemi interni'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Non c’è un solo motivo valido per rinviare la legge che finalmente domani arriva in Aula. Se la maggioranza ha qualche problema se lo risolva in fretta. Anche perché il provvedimento deve tornare al Senato: basta rinvii". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.