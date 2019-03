5 marzo 2019- 19:11 Legittima difesa: Gelmini, 'votiamo sì ma volevamo testo più forte'

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Forza Italia voterà sì alla legge sulla legittima difesa, anche se "avremmo voluto un testo più forte". Lo ha annunciato la capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito. "Avevamo presentato emendamenti -ha spiegato- per affermare un diritto pieno alla difesa. Non è il Far west, come dice il Pd che ha cambiato segretario e anche idea, riteniamo che sia un passo avanti"."Poichè il meglio è nemico del bene votiamo a favore", ha concluso Gelmini, rimarcando che nel testo la legittima difesa "viene affermata come scriminante e non come diritto pieno alla difesa".Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha ricordato che si tratta del primo provvedimento "che dà l'idea di essere di centrodestra, ma solo perchè dall'inizio della legislatura Forza Italia ha fatto carte false perchè si discutesse questo tema".