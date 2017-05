LEGITTIMA DIFESA: LUPI, MODIFICHE SERIE E SIGNIFICATIVE

4 maggio 2017- 18:19

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "Una norma sulla legittima difesa esiste nel nostro Paese da più di 80 anni, non l’abbiamo inventata oggi. Abbiamo solo chiarito tre casi in cui avviene praticamente l’inversione della prova per chi si è difeso in casa propria da una aggressione". Lo sottolinea Maurizio Lupi, capogruppo di Alternativa popolare alla Camera.Mentre prima, se procurava il ferimento o la morte dell’aggressore, veniva indagato perché si presupponeva un eccesso di legittima difesa, ora -aggiunge l'esponente centrista- a essere presupposta è la legittima difesa e non il suo eccesso. Sarà il pm che vuole aprire un’indagine a doverlo dimostrare e non l’aggredito a dover dimostrare la propria innocenza. Insomma, il processo, con i suoi costi, e le sue conseguenze psicologiche su chi lo deve subire solo perché si è difeso, non è più automatico". "I tre casi sono: se l’aggressione in casa avvenga di notte, se l’aggressione in casa avvenga sia di notte che di giorno con violenza alle persone o alle cose, se l’aggressione in casa avvenga di notte o di giorno con minaccia o inganno. E’ così difficile ammettere che si è lavorato seriamente ottenendo una significativa modifica di una norma approvata nel 2006 con i voti della Lega, ma senza autorizzare il far west ma anche tutelando le vittime dell’aggressione più che l’aggressore?”.