24 ottobre 2018- 17:05 Legittima difesa: Marcucci, il Far West arriva in Italia

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Il Far West arriva in Italia grazie ad una legge sbagliata, che aumenta i pericoli per i cittadini. Il passo indietro dello Stato vuol dire più armi in circolazione, meno sicurezza per tutti. E' questa la illegittima difesa". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, commentando il ddl che sta per essere approvato a Palazzo Madama.