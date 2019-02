28 febbraio 2019- 13:31 Legittima difesa: Martina, 'Italia non diventi Texas d'Europa'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "No a più pistole, no a far diventare l'Italia il Texas d'Europa". Lo dice Maurizio Martina al Confronto su Skytg24 sulla legittima difesa. E sulla questione sicurezza aggiunge: "Noi abbiamo bisogno di gestire i flussi migratori e regolarizzare le persone e non spingerle fuori dalle regole come fa il decreto Salvini".