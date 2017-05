LEGITTIMA DIFESA: MESSINA (IDV), PRIMO PASSO MA NON SUFFICIENTE

3 maggio 2017- 20:53

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - “L’approvazione della legittima difesa alla Camera è un primo passo avanti ma per noi dell’Idv non è sufficiente. Difendersi in casa propria o nel proprio negozio deve essere sempre legittima difesa, sia di notte che di giorno". Lo afferma Ignazio Messina, segretario di Idv, che sulla questione ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare."Aspettiamo la legge al Senato -aggiunge- e ci batteremo fino in fondo per modificarla. Sotto processo devono andare i ladri e non i cittadini aggrediti”.