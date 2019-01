16 gennaio 2019- 19:29 Legittima difesa: Morrone, 'nessun far west nè vendita libera armi'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Il testo sulla riforma della legittima difesa è stato radiografato e valutato in tutti i suoi passaggi. Si tratta di un provvedimento legittimo, coerente e di buon senso, atteso dalla stragrande maggioranza degli italiani. Ribadisco: non si dà luogo a nessun far west, né alla vendita libera di armi". Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, dopo la seduta della commissione Giustizia della Camera. "Abbiamo ascoltato in commissione -aggiunge l'esponente dell'esecutivo- suggerimenti apprezzabili, ma anche le solite sparate strumentali e senza fondamento contro l’impianto della riforma. C’è chi continua a non vedere la realtà quotidiana di insicurezza che vive la gente e che insiste a volerla derubricare a una semplice percezione”. "Voglio solo ricordare a chi ha citato l’articolo 2 del Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) relativamente al diritto alla vita, riferendosi ovviamente a chi commette il reato, che anche la vittima del reato e i suoi famigliari hanno il medesimo diritto. Ci stupiamo, al contrario, come siano predominanti per qualcuno -conclude Morrone- i diritti del reo rispetto a quelli delle vittime".