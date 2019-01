16 gennaio 2019- 19:32 Legittima difesa: Morrone, 'presto monitoraggio su condanne vittime reati'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Per quanto riguarda la richiesta se esistano statistiche sulla legittima difesa, la risposta è negativa perché i reati non sono rubricati secondo questo parametro. Credo tuttavia che questa sia una necessità improrogabile. Per questo provvederò a insediare un Tavolo tecnico al ministero per monitorare i casi di condanna per il mancato riconoscimento della legittima difesa e per eccesso colposo". Ad annunciarlo il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, dopo la seduta della commissione Giustizia della Camera. "E’ evidente -aggiunge- che con una norma più chiara i procedimenti penali, seppur doverosamente attivati, potranno essere archiviati più velocemente, a differenza di quanto accaduto finora per chi ha esercitato la legittima difesa e, ugualmente, ha dovuto subire un lunghissimo e costoso iter giudiziario”.