6 marzo 2019- 20:45 **Legittima difesa: Nugnes, 'no a violenza gratuita, non sarò complice'**

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "È lo Stato che deve rendere più sicure le nostre città ed uscire dall'idea di doverci difendere o farci giustizia da soli. La legittima difesa è già prevista nel nostro ordinamento e credo che possa bastare. Non abbiamo certo bisogno di legalizzare violenza gratuita. Si, perché di questo si tratta". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Paola Nugnes."Se un ladro entra in casa mia -aggiunge- commette certamente un reato, ma la difesa deve essere sempre commisurata al pericolo e uccidere un ladro che non mette in pericolo la vita di nessuno non è certamente la soluzione giusta: si continuerà a rubare nelle case ed aumenterà soltanto la violenza. In casi di pericolo c’è già l’articolo 52 del codice penale che regola la legittima difesa. Se questo principio diventa la scusante per poter sparare indiscriminatamente e a prescindere dal pericolo reale che si sta vivendo, significa che vivremo tempi duri. E io non ne sarò certamente complice".