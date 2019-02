7 febbraio 2019- 11:33 Legittima difesa: Salvini, legge entro l'anno

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Entro quest'anno daremo il via a una legge che sancisce un diritto di civiltà: ognuno a casa sua ha diritto alla sua legittima difesa. Con la legge di oggi, bisogna reagire in maniera proporzionale, se ti trovi uno con un passamontagna in casa tua di notte, mentre i tuoi figli dormono, devi chiedergli: 'mi scusi, lei il bastone come vuole usarlo?'. Lo dice Matteo Salvini, in un comizio a Pescara.Nel giro di vite che il ministro dell'Interno ha in mente, "non ci sarà più la follia del risarcimento alle famiglie dei rapinatori 'colpiti sul lavoro', ditemi voi se questa è una cosa normale".