LEGITTIMA DIFESA: SPERANZA, SENZA MODIFICHE NO MPD ANCHE A SENATO

5 maggio 2017- 12:11

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Se non ci saranno correzioni voteremo no anche al Senato". Lo dice Roberto Speranza sull'atteggiamento di Mdp rispetto alla legge sulla legittima difesa. "Noi pensiamo che sia lo Stato a dover garantire al sicurezza dei cittadini non che ci sia una giustizia fai da te. E' un messaggio sbagliato. Per questo abbiamo votato no alla Camera e lo faremo anche al Senato se non ci saranno correzioni". Una modifica che però dovrebbe essere significativa visto che Mdp contesta non solo singoli punti del provvedimento ma la stessa natura politica della legge: "Il problema -conclude Speranza- è la cultura politica di fondo, il messaggio che non ci convince e che non può essere condiviso".