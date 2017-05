LEGITTIMA DIFESA: ZAIA, ADESSO I DELINQUENTI POSSONO ANCHE SCEGLIERE L'ORA MIGLIORE

4 maggio 2017- 14:04

Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - “E’ stata partorita una pessima legge, che è in linea con il profilo di questa maggioranza: tutto quel che approva è frutto di mediazioni estenuanti che sfociano in contraddizioni stridenti, come la legittima difesa a ore. Alla gente esasperata e impaurita hanno detto: di notte difenditi, ma di giorno lasciati rapinare. Invece, o la legittima difesa è sempre o non lo è mai”. E’ una bocciatura senza appello quella del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla legge sulla legittima difesa, approvata poco fa alla Camera.“Mettendomi per la prima e ultima volta nei panni dell’aggressore – incalza il Governatore – non potrei che gioire: scelgo io il momento migliore per delinquere con il minor rischio possibile. Inconcepibile, ma purtroppo reale, e in linea con l’atteggiamento del Governo e della maggioranza, mai capaci di decidere per vera convinzione. Anche in questo caso: il popolo preme? Diamogli un biscottino facendogli credere che stiamo dalla sua parte”.