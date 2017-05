LEGITTIMA DIFESA: ZAIA, ADESSO I DELINQUENTI POSSONO ANCHE SCEGLIERE L'ORA MIGLIORE (2)

4 maggio 2017- 14:04

(AdnKronos) - “E invece no – aggiunge il Presidente del Veneto – non è così che si combatte la criminalità. La si combatte con leggi dure, pene certe e scontate fino all’ultimo minuto, uomini e mezzi alle forze dell’ordine, legittima difesa senza se e senza ma, non con il cronometro in mano per decidere chi è l’aggressore e chi l’aggredito”.“Il pensiero – conclude il Governatore – corre ai tanti soloni che disquisiscono su tutto e che, ad esempio, si riempiono la bocca di concioni sulle materie concorrenti tra Stato e Regioni. Di fronte a leggi come queste viene voglia di esagerare e di pensare a un’Autonomia che possa assegnare alle Regioni anche competenze di ordine pubblico. Se potessimo, quando potremo, in Veneto sapremmo, sapremo, fare molto di più e meglio”.