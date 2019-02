26 febbraio 2019- 13:08 Legno: Orsini, 'per riciclo detrazioni fiscali e Iva agevolata al 5%'

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - FederlegnoArredo chiede al Governo detrazioni fiscali e l'Iva agevolata al 5% sui beni composti per almeno il 75%-80% da materiali che derivano da riciclo. E questo per sostenere davvero gli investimenti di un settore tra i più virtuosi in Europa per sviluppo sostenibile e lanciare il passaggio verso un modello economico pienamente circolare. A spiegarlo è Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, al convegno “The future, today” promosso dall'associazione e da Rilegno. "Certamente dovremmo fare ancora di più ma nel nostro settore come FederlegnoArredo e come RiLegno siamo i più virtuosi in Europa per riduzione delle emissioni inquinanti: per milione di euro prodotto le tonnellate di petrolio equivalgono a 30, contro una media europea di 68 tonnellate", osserva Orsini. "Siamo la metà della media europea e così anche nelle emissioni di CO2, che sono 39 tonnellate a confronto ad esempio della Francia, che ne produce 52".Arrivare a questi risultati comporta "stare attenti anche agli investimenti: la ricerca e sviluppo per noi è importante e quindi ci auguriamo che il Governo continui a riattivare industria 4.0", conclude Orsini. Il Governo e il Parlamento, secondo FederlegnoArredo devono al più presto lavorare su un "piano organico di fiscalità ambientale", che preveda, tra le cose, crediti di imposta per l'acquisto di semilavorati sostenibili e la detassazione degli utili reinvestiti dall'azienda per avviare la transizione.